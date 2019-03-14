دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تطرح ميزة توفير البيانات على كروم لتحميل الصفحات بشكل أسرع ظهر على التقنية بلا حدود.

تقدم جوجل ميزة توفير البيانات الجديدة على إصدار لايت من متصفح كروم والتي تتيح للمستخدمين تقليل استخدام البيانات بنسبة تصل إلى 90%، وتحميل صفحات HTTP أسرع مرتين. وعند تحميل الصفحة، سيعرض كروم إصدار لايت من الصفحة في عنوان URL، ويمكن للمستخدمين النقر فوق المؤشر لمعرفة المزيد من المعلومات والوصول إلى خيار لتحميل الإصدار الأصلي من الصفحة.

وبذلك، فإن كروم سيقوم تلقائيًا بتعطيل صفحات لايت على أساس كل موقع أو كل مستخدم عندما يكتشف أن المستخدمين قد اختاروا تحميل الصفحة الأصلية بشكل متكرر.

وفي المدونة الرسمية للشركة، أوضحت جوجل أنها ستستخدم التحسينات المدمجة وخوادم جوجل لتحسين تحميل الصفحة، فعندما يقوم كروم بتحسين صفحات HTTP، سيتم مشاركة عنوان URL فقط مع جوجل، مع الحفاظ على ملفات تعريف الارتباط وتسجيل الدخول والبيانات الأخرى الخاصة.

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وأضافت جوجل إنها ستستخدم الميزة عندما تكون الشبكة على نطاق 2G أو 2G البطيء، أو إذا كان تحميل الصفحة سوف يستغرق أكثر من خمس ثوان للوصول إلى المحتوي نظرًا لظروف الشبكة وقدرات الجهاز.

جدير بالذكر أن هذه الميزة الجديدة لن تعمل مع استخدام وضع التصفح المتخفي، كما أنها متاحة على نظام أندرويد فقط.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تطرح ميزة توفير البيانات على كروم لتحميل الصفحات بشكل أسرع ظهر على التقنية بلا حدود.