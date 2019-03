دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تسمح الآن ببث ألعاب الـ PC على أجهزة Xbox One ظهر على التقنية بلا حدود.

ستسمح مايكروسوفت الآن لمستخدمي Xbox One ببث ألعاب أجهزة الحاسب على Xbox One الخاصة بهم مع إمكانية استخدام وحدات التحكم للعب بها. حيث سيتيح تطبيق Wireless Display من مايكروسوفت إمكانية لعب ألعاب Steam أو أي ألعاب أخري على أجهزة Xbox One.

ويستخدم تطبيق Wireless Display خاصية Miracast لإنشاء اتصال بين الحاسب وجهاز Xbox One، ويمكنك الاتصال بجهاز Xbox باستخدام winkey + P. كما توجد أوضاع مختلفة للعب أو بث مقاطع الفيديو على الجهاز، ويعتبر التطبيق مثالي إذا كنت ترغب بث الفيديو على Xbox، ومع ذلك لن تتمكن من بث محتويات محمية مثل نتفلكس.

This is how Microsoft’s new Wireless Display app works. You can use it to control a PC via your Xbox One, and stream PC games to the console and play them with controller https://t.co/tqtqEAZVLU pic.twitter.com/nbX5KySu0m

— Tom Warren (@tomwarren)