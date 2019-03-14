شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى باليمن: نأمل إطلاق سراح 1700محتجز لدى الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأممى باليمن مارتن جريفيث، إنه بات من الصعب بناء الثقة بين طرفى النزاع فى اليمن وأن الثقة بينهما شبه معدومة لكنها ضرورية لتنفيذ إعادة الانتشار، وإن المرحلة الأولى تعتبر مهمة جداً وأهم من المرحلة الثانية، وأكد خلال جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن عن الوضع فى اليمن إلى أنه تحدث مع الحوثيين عن ملف تعز، وكذلك الأسرى وأنه إذا حدثت انتكاسه ستؤثر على باقى الملفات.

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وأعرب جريفيث عن أمله بأن يتم إطلاق سراح عدد من الأسرى يقدر بـ 1700 محتجز وأن الصليب الأحمر ممتعض من عدم إطلاق أى عدد من الأسرى حتى الآن.

وأوضح أن العملية السياسية طغت على تنفيذ المرحلة الأولى خاصةً الاختلاف في تحديد قوات الأمن المحلية في الحديدة وتطرق إلى أنه سيتم التطرق فى الجولة القادمة من المفاوضات إلى طرح إطار سياسى عام مقتضب وموجز يحدد الأهداف الاساسية وتترك التفاصيل لبقية الأطراف لتحديده والتركيز على التفاصيل والهياكل الرئيسية التي ستقود المرحلة هى حكومة وحدة وطنية وهيئة رقابة لضمان نزع السلاح ودور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وإعادة النظر في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.