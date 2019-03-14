شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: استسلام مئات من مقاتلى داعش وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدنان عفرين القائد فى قوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن مئات من مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى وأسرهم استسلموا اليوم الخميس للقوات المدعومة من الولايات المتحدة والتى تحاصر آخر جيب للتنظيم فى شرق سوريا. وقال شاهد من رويترز فى وقت سابق إنه رأى عشرات الرجال والنساء والأطفال وهم يغادرون الجيب. وأجّلت قوات سوريا الديمقراطية مرارا هجومها النهائى للسماح لآلاف المدنيين بمغادرة جيب الباغوز قبل أن تستأنف الهجوم يوم الأحد.

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