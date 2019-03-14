شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إجتماع فى بروكسيل لتقديم مزيد من الدعم لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الأمم المتحدة وشركائها الدوليين، وعلى رأسهم الدول المانحة فى الاتحاد الأوروبى، ومناطق أخرى من العالم، إلى جمع مليارات الدولارات لمساعدة سوريا وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء 8 سنوات من الدمار الذى تشهده البلاد، وذلك خلال الاجتماع الذى تستضيفه بروكسيل اليوم الخميس.



الحريرى يتحدث مع الجبير

كما سيشهد الاجتماع مناقشة مصير اللاجئين، والذين يقترب عددهم من 6 مليون شخص فى الخارج. ويرتفع عدد اللاجئين عند إضافة اللاجئين الذين تركوا بيوتهم ولجأوا إلى مناطق أخرى داخل سوريا، حيث يصل إجمالى السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات الأمنية والغذائية والصحية والتعليمية إلى أكثر من 11.7 مليون شخص.

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الشيخ صباح فى حوار مع أحد الدبلوماسيين الكويتيين

ويعتقد الاتحاد الأوروبى أنه لم يعد هناك حل عسكرى للأزمة السورية ويدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق بشأن انتقال سياسى فى البلاد، حتى يبدأ التكتل فى دعم جهود إعادة إعمار سوريا.



جانب من المشهد قبل انطلاق الاجتماع

كان مؤتمر دعم سوريا فى العام الماضى قد جمع 4.3 مليار دولار، بالرغم من أن الرقم النهائى للتعهدات كان 6 مليارات دولار. ويأمل الاتحاد الأوروبى فى المحافظة على مستوى المساعدات خلال المؤتمر الحالى، بحسب تصريحات مسؤول فى الاتحاد رفض الكشف عن هويته.