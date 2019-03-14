الكشف عن تهديدات مباشرة للأردن إذا شارك بإعمار سوريا

عمان — سبوتنيك . وقال ديسياتنيكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إن لديها (المملكة الأردنية)، كما نعتقد، الإمكانيات والرغبة في المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا".

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وتابع السفير الروسي "إلا أنها تواجه عقبات خطيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي يهدد ممثلوها علنا وبشكل مباشر بفرض مختلف العقوبات على دوائر البيزنس الأردني التي تسعى للعودة إلى سوريا".

هذا ووفقا للسفير ديسياتنيكوف، فإن روسيا واثقة تمام الثقة في قدرة الأردن على اجتياز هذه العقبات وعلى القيام بمساهمة كبيرة في إعادة إعمار سوريا، بغض النظر عن كافة الصعوبات التي تحول دون سيرها في هذا الطريق.

وفيما تدخل الأزمة في سوريا عامها التاسع، ما زالت مستويات الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا غير مسبوقة، وسط دعوات أممية لتوفير الدعم المستدام وواسع النطاق للشعب السوري واللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.

يذكر أن معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن تم إعادة فتحه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وشهد حركة تجارية نشطة بعد ذلك، كما تم تبادل زيارات رسمية بين البلدين في الآونة الأخيرة بجو إيجابي يشير إلى قرب عودة العلاقات إلى سابق عهدها بين البلدين المجاورين.