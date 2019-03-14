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وأضافت: "أنا انتظر من (الرئيس السوري) بشار الأسد إجراءات بخصوص المعتقلين وخصوصاً النساء واحترام حقوق الإنسان".
ومنذ بدء الصراع في سوريا عام 2011، أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، أو خفّضت علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن دعوات عدّة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية.
وأعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما قام الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة لدمشق، في الشهر ذاته، التقى فيها الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تمثل الزيارة الأولى لزعيم عربي للبلاد منذ اندلاع الأزمة السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية النمسا: إعادة فتح سفارتنا في سوريا خطوة مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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