المرشد الأعلى الإيراني: سنلحق بأمريكا أكبر هزيمة في تاريخها

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وفي لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، إن "الحركة في المواجهة الانفعالية تكون تابعة لحركة العدو لكن في المواجهة المبتكرة نتولى نحن المبادرة ونوجه للعدو ضربة من الجهة التي لا يتوقعها"، وفقا لوكالة تسنيم.
وأشار خامنئي إلى أنه "إذا لم نكن على علم بمكانتنا في المنطقة وبحقيقة أن العدو بعرف مكانتنا في المنطقة، سنتصرف بشكل ما، لكن إذا كنا على علم بهذه الحقائق سيتم التصرف بشكل آخر".
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ولفت إلى كيفية مواجهة أمريكا وأوروبا قائلا: "إن تجاربنا كثيرة جدا عن كيفية عمل الأمريكيين والأوروبيين، لكن بعد التجربة الأخيرة المتعقة بالاتفاق النووي والتعهدات التي كان يجب أن يلتزم بها الأمريكان، يجب أن نستفيد من تلك التجارب في مواجهة أمريكا والجبهة الأخرى".
وتابع: "العدو الحقيقي لنا أمريكا، ولن نخطئ في معرفة عدونا".
وانسحب ترامب، العام الماضي، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وافقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.
وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات، في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست. وأدت هذه العقوبات لخفض صادرات النفط الإيراني إلى النصف بالفعل.
وتقول دول أوروبية إنها تشترك مع واشنطن في مخاوفها بشأن سلوك إيران في المنطقة لكنها تعتقد أن الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطأ ووعدت بمحاولة إصلاح الاتفاق ما دامت إيران تواصل الالتزام به. وبشكل عملي قبلت شركات أوروبية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وتوقفت عن الاستثمار هناك.
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