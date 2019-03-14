شموخ... أغلى عطر في العالم يعرض في دبي (صور)

ودخل العطر الجديد في سلسلة عطور "روح دبي" لمجموعة النبيل للعطور، حيث يجمع بين الإبداع فهو مزين بالمجوهرات والأحجار الكريمة وصناعة العطور. عطر دبي "شموخ" و"شموخ" ليس فقط تحفة فنية وإنما يروي قصة إمارة دبي، خلال سبعة رموز وهي: 1. درة: أندر لؤلؤة 2. باز: الصقر الإمبراطوري 3. آمال: مدينة المستقبل Advertisements 4. أبجر: الفرس النبيل 5. نرجسي: الوردة النادرة 6. هيبة: أغلى ماسة 7. ديوان: الضيافة العربية فيتزين "شموخ" باللؤلؤ، وأحجار التوباز والذهب والفضة، ومكوناته العنبر وخشب الصندل والمسك والعود الهندي والورد التركي والباتشولي واليالنج واللبان كما يعرض في دبي مول. ودخل عطر شموخ في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من حيث أكبر عدد ألماس المرصع على زجاجة العطر وأطول منتج لرذاذ العطر ويتم التحكم به عن بعد.

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