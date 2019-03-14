السعودية تشهد الليلة الحدث الأهم في المنطقة... ونجوم عرب وأجانب يشاركون

ويهدف الموسم إلى تطوير قطاع السياحة والترفيه في المملكة، لدفع مسيرة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء المملكة.

ويحتضن "موسم الشرقية" أكثر من 100 فعالية ترفيهية، وثقافية، وتجارب علمية، ومشاركات عالمية في مجال الفن والرياضة، وحفلات موسيقية، ومهرجان أفلام سينمائية سعودية، وفعاليات تراثية وفلكلورية، تتميز بالتنوع والتشويق والثراء المعرفي والفني.

​وتستمر الفعاليات من 14 حتى 30 مارس/آذار الجاري، وتغطي مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية في كل من (الدمام، والظهران، والخبر، والأحساء، والجبيل الصناعية، والقطيف، والنعيرية، والخفجي، وحفر الباطن)، بمشاركة نحو 4500 متطوع ومتطوعة.

​وبحسب بيان لسفارة المملكة في القاهرة، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، تشارك دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات "موسم الشرقية"، الذي يقام تحت شعار "الشرقية ثقافة وطاقة"، بحفلها الأول في المنطقة الشرقية، والذي سيقام في معرض الظهران الدولي يومي 22 و23 مارس/آذار الجاري.

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​وستقدم فرقة الأوبرا المصرية، احتفالية موسيقية كبيرة تعرض خلالها نماذج متميزة من روائع فن الموسيقى الراقية، تتضمن أغاني لعمالقة الفن، مثل: محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش، ونجاة الصغيرة، وشادية، وغيرهم.

يلتقي الفنان المصري عمرو دياب في 22 مارس/آذار ، بالجمهور السعودي مجددا، بعد حفله الأول في الرياض، ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن الفعاليات المصاحبة لسباق السيارات العالمي "فورمولا إي".

​كما يحيي الفنان المصري تامر حسني حفلا في الواجهة البحرية بمدينة الخبر السعودية في 23 مارس/آذار.