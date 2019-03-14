السودان.. وزراء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية

الخرطوم / الخليج 365

أدى الوزراء، ووزراء الدولة في الحكومة السودانية الجديدة، الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد، عمر البشير.

وحضر المراسم التي تابعها مراسل الخليج 365، بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، نائب الرئيس، عوض محمد أحمد ابن عوف، ورئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، ورئيس القضاء، عبد المجيد إدريس.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، أمس الأربعاء، تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث ضمت 21 وزيرا و18 وزير دولة.

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واحتفظت التشكيلة الجديدة بعدة أسماء بينها فضل عبد الله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، أحمد سعد عمر وزيرا لمجلس الوزراء، الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، محمد أحمد سالم وزيرا للعدل، وبحر أبو إدريس أبو قردة وزيرا للعمل.

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، في 22 فبراير / شباط الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير / شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.