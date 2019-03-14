أسعار_النفط تصعد لأعلى مستوى في 4 أشهر

الخليج - رويترز

صعد سعر خام برنت، اليوم الخميس، لأعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، مدفوعاً بتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران.

وقال متعاملون إن انخفاضاً غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية رفع الأسعار أيضاً وفق “رويترز”.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ذروة 2019 عند 67.84 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم، وسجلت 67.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 21 سنتاً أو 0.3 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.40 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتاً أو 0.2 بالمائة من سعر التسوية السابقة، ومقتربة أيضاً من أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 الذي سجلته في الجلسة السابقة.

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وقال بنجامين لو من فيليب فيوتشرز للوساطة في سنغافورة: “تزايد شح المخزونات العالمية بسبب تخفيضات الإمدادات التي تقودها “أوبك” والعقوبات الأمريكية على منتجات النفط الفنزويلية تعززان الدعم لأسعار النفط”.

وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بما في ذلك روسيا إمدادات النفط منذ بداية العام؛ لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق العالمية ودعم أسعار الخام.

وفي فنزويلا، تعطل إنتاج النفط وصادراته جراء أزمة سياسية واقتصادية تسببت في انقطاعات كبيرة في الكهرباء ونقص في الإمدادات، بينما حظرت واشنطن على الشركات الأمريكية التعامل مع الحكومة الفنزويلية، بما في ذلك شركة النفط بي. دي. في. إس. إيه المملوكة للدولة.

وفي الشرق الأوسط، قال مصدران مطلعان لـ”رويترز” إن الولايات المتحدة تسعى لخفض صادرات النفط الخام الإيراني بنحو 20 في المائة إلى أقل من مليون برميل يوميا ابتداءً من مايو، وذلك من خلال مطالبة الدول المستوردة بخفض المشتريات لتفادي فرض عقوبات أمريكية عليها.

في غضون ذلك، قال تقرير أسبوعي صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي.