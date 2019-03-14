الحرمان من النوم يؤثر سلبا على مخ الأطفال

خلصت دراسة بريطانية جديدة إلى أن الأطفال الذين لا يتبعون نظام نوم منتظم كان لديهم صعوبات سلوكية أكثر مقارنة بالأطفال الذين ينامون بطريقة منتظمة.

وذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية أن باحثين من المملكة المتحدة بدأوا دراستهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وراقبوا عادات نوم أكثر من 10 آلاف طفل، في سن 3 و5 و7 سنوات، وخصوصا الأوقات التي يخلدون فيها إلى النوم يوميا، فضلا عن الحصول على بيانات عن الأطفال من الأمهات والمعلمين بالمدارس.

وخلصت الدراسة إلى أن الحرص على وضع مواعيد ثابتة لنوم منتظم في وقت مبكر من الطفولة له تأثير مهم على سلوك الطفل، مؤكدة وجود فرص واضحة للتدخلات التي تهدف إلى دعم أنظمة العائلات، التي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على صحة الأبناء طوال حياتهم.

وأشارت المجلة إلى دراسة أخرى، وجد الباحثون، خلالها، أنه رغم كون نشاط موجات المخ أو الذبذبات الكهربائية عند البالغين الذين يعانون من قلة النوم أكثر وضوحا في المناطق الأمامية من المخ؛ الفص الجبهي المسؤول عن الذاكرة، فإن قلة النوم أثرت على الأطفال الذين لا يتبعون نظام نوم منتظم، وبالتحديد أثرت على العديد من الأجزاء في المخ.

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ولإجراء هذه الدراسة، قاس الباحثون نشاط المخ لدى 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما، بعد حصولهم على قسط كاف من النوم ليلاً، ثم قياسه مرة أخرى عقب حصول الأطفال على نصف هذا القسط من النوم.

ووجدوا أن الجزء القذالي (قرب مؤخرة المخ) ومحتوى المايلين (المادة الدهنية التي تساعد الرسائل على التحرك من المخ بسرعة وسلاسة عبر الجسم، مثل تدفق الكهرباء من مصدر الطاقة)، تأثرا سلبا.

بصفة عامة، يرتبط عدم الانتظام في النوم والحصول على ساعات نوم كافية بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات وارتفاع ضغط الدم.