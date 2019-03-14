دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل حظرت 2.3 مليار إعلان وأوقفت 1.5 مليون تطبيق و28 مليون موقع من استخدام الإعلانات

أعلنت قوقل اليوم عن تعاملها الصارم مع سياسة الإعلانات وأنها ضربت بيدٍ من حديد على كل ما يتعلق بقسم الإعلانات خلال 2018، فبعد المشاكل الأخيرة التي تعرضت لها بسبب نوعية الإعلانات وطريقة ظهورها بجانب شكاوى المعلنين، قامت الشركة بحظر مليارات الإعلانات وإيقاف ملايين المواقع والتطبيقات من استخدام إعلاناتها.

وتقول الشركة أنها استخدمت المراجعات الآلية عبر أنظمتها لتعلم الآلة وكذلك المراجعات اليدوية للكشف عن الإعلانات والجهات التي تعرضها. حيث أوقفت الشركة 2.3 مليار إعلان ضار بحسب قولها وجميعها مخالفة لسياسة المعلنين التي تضعها وتضر بالمستخدمين، كما أن الشركة تحدثت عن تتبعها لمصادر الإعلانات لإيقافها بشكل كامل.

من جانبه فإن قوقل راقبت جميع المواقع والتطبيقات التي تعرض الإعلانات وتحاول التربح بطرق غير مشروعة من خدمتها الإعلانية أو تخالف سياسة الاستخدام، وقامت على إثر ذلك بحظر الإعلانات عن 1.5 مليون تطبيق بالإضافة إلى 28 مليون موقع وصفحة.

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وبهذا الشأن، فقد أعلنت الشركة عن أداة جديدة لإدارة الإعلانات وسياستها وسيتم إطلاقها في شهر أبريل القادم لمساعدة الناشرين على تجنب مشاكل الإعلانات.

الجدير بالذكر أن قسم الإعلانات يعتبر من أهم الركائز في تحقيق الشركة للدخل، حيث أنها حققت 32 مليار دولار خلال الربع الماضي فقط.

التدوينة قوقل حظرت 2.3 مليار إعلان وأوقفت 1.5 مليون تطبيق و28 مليون موقع من استخدام الإعلانات ظهرت أولاً على عالم التقنية.