أطلقت قوقل تحديثًا جديدًا لمتصفحها كروم بنسخته 73 قبل يومين، وهذا التحديث على غير العادة جلب معه بشكل غير معلن الخيار لوضع محرك البحث DuckDuckGo كمحرك رئيسي للمستخدم من خلال إعدادات محرك البحث المفضل، لتجلب الشركة بذلك خيارًا مختلفًا للمستخدمين عبر منافسيها في هذا المجال.
كانت قوقل قد ساعدت DuckDuckGo في وقتٍ سابق بالحصول على نطاق قصير لمحرك البحث بكتابة Duck.com بدلًا من كتابة كامل الجملة DuckDuckGo. وها هي الآن تتيح استخدام المحرك ضمن خيارات محركات البحث في متصفحها كروم في أكثر من 60 سوق وبلد حول العالم.
ويأتي هذا الأمر من قوقل للبرهان على دعمها للمنافسين وعدم فرض سيطرتها على السوق، خاصة بعد تغريمها من الاتحاد الأوروبي بمبالغ كبيرة أكثر من مرة بسبب سياسة الاحتكار في منتجاتها مثل محرك البحث وأنظمة التشغيل.
التدوينة متصفح كروم يضيف خيار استخدام محرك البحث DuckDuckGo ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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