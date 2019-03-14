قالت صحيفة ووال ستريت جورنال أن أوبر تخوض مفاوضات حاليًا مع عدد من المستثمرين لإضافة مليار دولار كاستثمار في قسم السيارات ذاتية القيادة في الشركة، وهو ما يجعل قيمة الشركة السوقية تصل حتى 10 مليارات دولار.
ويعتبر صندوق SoftBank Vision الاستثماري هو أبرز المستثمرين الذين تفاوضهم الشركة، وقد سبق له الاستثمار في مشاريع شبيهة مع عدة شركات بفضل القيمة الاستثمارية الكبيرة التي يمتلكها المدعومة من سوفت بنك الياباني وصندوق الثروة السيادية السعودي. كما أن هناك شركات كبيرة ستساهم في الاستثمار مثل تويوتا، و T. Rowe Price، و Fidelity للاستثمار.
ووفقًا لما نشرته صحيفة ووال ستريت جورنال، فإنه من المتوقع انهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالاستثمار الجديد في أبريل القادم، وذلك فور طرح أوبر لأسهمها في البورصة لتتحول لشركة عامة بعد سنوات من الخصوصية.
التدوينة أوبر في مفاوضات لجذب استثمار بقيمة مليار دولار لقسم السيارات ذاتية القيادة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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