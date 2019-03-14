دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع BOE تخطط لتوريد شاشات OLED لهواتف الأيفون القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد على خطط الشركة الصينية BOE لتوريد شاشات OLED بتقنية إستشعار اللمس للإصدارات القادمة من هواتف الأيفون.

بدأت شركة BOE في تجديد منشأة Sichuan إستعداداً لبدء خط إنتاجها من شاشات OLED التي تأتي بتقنية إستشعار اللمس لمنافسة العملاق الكوري سامسونج خلال الفترة القادمة.

ولقد عرفت شركة BOE كواحدة من الشركات الرائدة في تصنيع شاشات LCD، كما تعد المورد الأول لشركة هواوي، إلا أن تقرير جديد يؤكد على BOE تستعد للإنتاج الضخم لشاشات OLED.

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وتأتي تقنية إستشعار اللمس في الشاشات OLED لتدعم تصميم أنحف وأخف وزناً، حيث تشير التوقعات إلى أن ابل ستتجه إلى هذا التغيير في هواتف الأيفون القادمة، لتغير تقنية العرض التي جاءت في هواتف الأيفون منذ 2007.

يذكر أن شركة BOE تورد لشركة ابل الشاشات الخاصة بكلاً من أجهزة Macbook وأجهزة الآيباد اللوحية، إلا أن التقرير الجديد يشير إلى التوسع في شراكتها مع ابل لتشمل أيضاً هواتف الأيفون، لتتحول شركة ابل من إعتمادها الكامل على شركة سامسونج لتوريد شاشات OLED.

المصدر

هذا الموضوع BOE تخطط لتوريد شاشات OLED لهواتف الأيفون القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.