بعد 8 سنوات من الحرب الأهلية.. سوريا رهينة الصراع الدولي والحصار (تقرير)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

8 سنوات على انطلاق شرارة الحرب السورية، التي اندلعت في 15 مارس 2011، كثورة بمفهومها الواسع تماشيا مع ثورات الربيع العربى، لكن سرعان ما تحولت إلى حرب بالوكالة بين دول عظمى، فكانت روسيا وإيران وحزب الله اللبنانى وميليشيات شيعية حلفاء للدولة السورية بقيادة الرئيس السورى بشار الأسد، فيما كانت أمريكا وتركيا ودول خليجية تدعم أطراف المعارضة التي خسرت كثيرا في الآونة الأخيرة مناطق سيطرتها، رغم حجم الدمار والشتات الذي دفع أكثر من 10 ملايين سورى إلى اللجوء لدول الجوار ودول أخرى أو النزوح إلى الحدود تفاديا للحرب التي تسببت في مقتل مئات الآلاف، بعد دخول تنظيم «داعش» الإرهابى.

وبعد مرور تلك السنوات العجاف فإن صور الرئيس الأسد ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، وزعيم حزب الله حسن نصر الله، أصبحت منقوشة على أطباق نحاسية في شوارع دمشق تأكيدا على دعمهم، ففى بادئ الأمر كان الحديث عن ضرورة الإطاحة بالأسد، لكن مع مرور الوقت تغيرت تلك النداءات، في ظل ظروف اقتصادية طاحنة ضربت البلاد، خاصة بعد تحول الأرض السورية إلى حلبة للصراع بين القوى العظمى والإقليمية.

ووفق تقارير للأمم المتحدة، فإن الهموم المعيشية والاقتصادية أصبحت تثقل كاهل المواطنين السوريين، ويضطرون للانتظار في طوابير للحصول على أسطوانة غاز، ويتذمرون من البطالة وتقنين الكهرباء، والكثير منهم تحت خط الفقر، في ظل وجود أكثر من 6 ملايين نازح داخل الأراضى السورية، غالبيتهم بلا مأوى، وأكثر من 6 ملايين لاجئ آخرين في الكثير من الدول، فيما خلفت الحرب الدائرة دمارا تبلغ تكلفته نحو 400 مليار دولار، بعد سقوط أكثر من 360 ألف قتيل على الأقل ومئات آلاف الجرحى.

وفى حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، قال الباحث في مركز الأمن الأمريكى الجديد، نيكولاس هيراس، إن النزاع بات راهناً «أقل تعقيداً مع وجود عدد أقل من المجموعات المسلحة»، وفى الوقت ذاته أصبح «أكثر تعقيداً بسبب وجود لاعبين أجانب فاعلين يسيطرون على مساحات واسعة داخل سوريا، ومن غير المحتمل أن يغادروا قريباً».

وتسيطر القوات الحكومية على أكثر من 60% من مساحة البلاد، بعد نكسات أصابت المعارضة السورية بفضل دعم إيران وروسيا، فيما زار الرئيس السورى خلال الأيام الماضية طهران، ودار الحديث عن الدعم الإيرانى لإعادة الإعمار، فيما تدخلت روسيا عسكريا في أواخر عام 2015 فتغير ميزان القوى ميدانياً لصالح دمشق، حيث تحتفظ موسكو بقواعد عسكرية.

وقال الباحث في جامعة أوكلاهوما الأمريكية، جوشوا لانديس، إن المشهد السورى يتسم بالانقسامات واليأس مع وجود أكثر من 30% من البلاد محتلة من حكومات أجنبية قامت بتشكيل وتمويل ميليشيات محلية. وهناك مناطق لاتزال خارجة عن سيطرة النظام السورى، مثل محافظة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتوجد فيها فصائل أخرى صغيرة. وهناك مناطق الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من واشنطن في شمال وشمال شرق سوريا، والغنية بالنفط والمياه والحقول الزراعية.

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ويحمى اتفاق روسى تركى إدلب منذ سبتمبر الماضى، من هجوم لوحت به دمشق. بينما يحظى الأكراد بدعم دولى، لاسيما من واشنطن، كونهم رأس حربة في محاربة تنظيم «داعش»، وتحتفظ تركيا بنقاط مراقبة في إدلب وتسيّر دوريات، وتنشر قواتها في مدن حدودية عدة شمالاً مثل جرابلس وعفرين.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نهاية العام قراره سحب 2000 جندى من سوريا، ما أثار مخاوف الأكراد، ثم عادت واشنطن وقررت إبقاء «قوة سلام» من 200 جندى، ما يوحى، بحسب محللين، بأن انسحابها ليس بقريب، لكن تظل الحرب الاقتصادية هي التي تأخذ منعطفا جديدا، خاصة أن الموارد التي تخرج من النفط باتت البنية التحتية الخاصة بها مدمرة.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن حجم المعاناة التي يتعرض لها الشباب السورى، عن شاب بلغ من العمر 40 عاما، يدعى شادى عباس، حيث يعانى من ظروف اقتصادية صعبة ولم يعتقد يوما أن الحرب ستطول إلى هذه المدة، قائلا: ينبغى أن أعمل في 3 مهن حتى أعوض المال، متسائلا: إذا عوضت ذلك، فمن يعوض شبابى؟

وتخطط موسكو وطهران لأن تكون لشركات بلادهما الحصة الكبرى في إعادة الإعمار، حيث وقّعت كل منهما اتفاقات ثنائية مع دمشق وعقوداً طويلة المدى في مجالات عدة، أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة.

وربح الأسد معركة البقاء في السلطة، محافظا على الدولة السورية كما يقول هو وأنصاره، لكن خسرت بلاد الشام الكثير من البنية التحتية والقوى البشرية حيث هناك مليون طفل سورى ولدوا خلال الأعوام الماضية منذ اندلاع الأزمة، وفى ظل المناداة بإعادة التطبيع مع سوريا وعودتها لحضن جامعة الدول العربية، يظل الخلاف العربى سيد الموقف رغم إعادة كل من الإمارات والبحرين فتح سفارتيهما في دمشق.