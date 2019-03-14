شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود بإحدى محطات مترو الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية بالعاصمة الرياض، من السيطرة على حريق محدود اندلع في عوازل حرارية بإحدى محطات مترو الرياض اليوم، طبقا لـ"سبق" السعودية.
وأكدت مصادر لـ"سبق" السعودية، أن الحريق تمت السيطرة عليه في فترة وجيزة، ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، مشيرة إلى أن كثافة الدخان كانت نتيجة لطبيعة المواد التي اشتعلت فيها النار.
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