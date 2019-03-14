بالفيديو... حريق ضخم بمحطة قطارات الرياض في السعودية

وبحسب وسائل إعلام سعودية، لم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو أسبابه، فيما تعمل فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه.

وأكد موقع "السعودية 24" وقوع حريق ضخم في محطة قطارات الرياض.

​وتشهد العاصمة السعودية الرياض حالة من الطقس السيء والرياح الشديدة.

وكانت "الأرصاد الجوية السعودية" قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا عن حالة نشاط في الرياح السطحية، على منطقة الرياض، وشملت مناطق (عفيف، وشقراء، والمجمعة)، تمتد إلى الرياض، والخرج، والقويعية، والأجزاء المجاورة)، وتوقعا أن تبدأ 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.