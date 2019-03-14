وبحسب وسائل إعلام سعودية، لم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو أسبابه، فيما تعمل فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه.
وأكد موقع "السعودية 24" وقوع حريق ضخم في محطة قطارات الرياض.
وتشهد العاصمة السعودية الرياض حالة من الطقس السيء والرياح الشديدة.
وكانت "الأرصاد الجوية السعودية" قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا عن حالة نشاط في الرياح السطحية، على منطقة الرياض، وشملت مناطق (عفيف، وشقراء، والمجمعة)، تمتد إلى الرياض، والخرج، والقويعية، والأجزاء المجاورة)، وتوقعا أن تبدأ 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... حريق ضخم بمحطة قطارات الرياض في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.