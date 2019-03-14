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© AP Photo / Nariman El-Mofty
وأكد الجدعان أنه لا يوجد تغيير في سياسة الرسوم على الوافدين، حسب صحيفة الاقتصادية.
وأضاف الجدعان أن أسعار الطاقة لا نية لزيادتها "باستثناء مراجعة البنزين.
وتابع الجدعان خلال ملتقى "ميزانية السعودية 2019"، أن هناك 5 قطاعات جاهزة للتخصيص في الربع الأول من العام المقبل.
وقال محافظ "ساما" أحمد الخليفي، إنه لن يكون هناك توجه لتغيير الصرف إطلاقا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن أسعار البنزين ورسوم الوافدين في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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