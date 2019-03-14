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السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن أسعار البنزين ورسوم الوافدين في 2019

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© AP Photo / Nariman El-Mofty

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده بصدد مراجعة البنزين في 2019.

وأكد الجدعان أنه لا يوجد تغيير في سياسة الرسوم على الوافدين، حسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف الجدعان أن أسعار الطاقة لا نية لزيادتها "باستثناء مراجعة البنزين.

وتابع الجدعان خلال ملتقى "ميزانية 2019"، أن هناك 5 قطاعات جاهزة للتخصيص في الربع الأول من العام المقبل.

وقال محافظ "ساما" أحمد الخليفي، إنه لن يكون هناك توجه لتغيير الصرف إطلاقا.

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