الصفدي: مخيم الركبان مشكلة سورية ونحن أمنا دخول المساعدات الإنسانية

بروكسل — سبوتنيك. وقال الصفدي، في جلسة افتتاحية لمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، اليوم الخميس 14 مارس / أذار: "مخيم الركبان مشكلة سورية في منطقة سورية، وهي مشكلة الحكومة السورية ونحن أمنا دخول المساعدات الإنسانية".
وأضاف: "حل أزمة مخيم الركبان يكون من خلال آلية عودة طوعية للاجئين"، مكررا: "المخيم موجود في الصحراء وليس في منطقة مأهولة، وهذا ليس من مسؤولية الأردن، ولكن سنعمل مع أمريكا وروسيا لحل هذه المشكلة على الرغم من أنها ليست مسؤوليتنا".
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