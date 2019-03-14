الصفدي: مخيم الركبان مشكلة سورية ونحن أمنا دخول المساعدات الإنسانية

بروكسل — سبوتنيك. وقال الصفدي، في جلسة افتتاحية لمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، اليوم الخميس 14 مارس / أذار: "مخيم الركبان مشكلة سورية في منطقة سورية، وهي مشكلة الحكومة السورية ونحن أمنا دخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "حل أزمة مخيم الركبان يكون من خلال آلية عودة طوعية للاجئين"، مكررا: "المخيم موجود في الصحراء وليس في منطقة مأهولة، وهذا ليس من مسؤولية الأردن، ولكن سنعمل مع أمريكا وروسيا لحل هذه المشكلة على الرغم من أنها ليست مسؤوليتنا".