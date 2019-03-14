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بغداد — سبوتنيك. وأكد عبد المهدي، في بيان له اليوم الخميس، "عزمه على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية [مع السعودية] وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة إلى المملكة العربية السعودية".
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye
وأضاف "جرى خلال الاتصال بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب موقع "آر تي".
وشدد العاهل السعودي على دعم السعودية للعراق، وحرصها على أمنه واستقراره، معربا عن دعمه للخطوات، التي تقوم بها الحكومة العراقية، خاصة في إعمار العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية قريبا لتوقيع "اتفاقيات مهمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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