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رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية قريبا لتوقيع "اتفاقيات مهمة"

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بغداد — سبوتنيك. وأكد عبد المهدي، في بيان له اليوم الخميس، "عزمه على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية [مع ] وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة إلى المملكة العربية السعودية".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye

وكان رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، تلقى في 20 فبراير/ شباط الماضي، اتصالا هاتفيا، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.، بحثا فيه سبل زيادة التعاون بين البلدين، في جميع المجالات بصورة تخدم المصالح المشتركة للشعبين  بحسب ما صرح به المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وأضاف "جرى خلال الاتصال بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب موقع "آر تي".

وشدد العاهل السعودي على دعم السعودية للعراق، وحرصها على أمنه واستقراره، معربا عن دعمه للخطوات، التي تقوم بها الحكومة العراقية، خاصة في إعمار العراق.

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