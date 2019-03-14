الجيش السوري يقصف "النصرة" في ريف إدلب

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وبحسب "سانا"، فإن وحدات الجيش قصفت بصليات صاروخية مقرات وآليات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي بعد خرقها لاتفاق خفض التصعيد.
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation
وأشارت صحيفة "الوطن السورية إلى أن الجيش السوري أحبط تسلل مجموعات إرهابية من محاور كفرنبودة والصخر وأراضي مورك الزراعية نحو نقاط عسكرية مثبتة بأطراف قطاع ريف حماة الشمالي من المنطقة "المنزوعة السلاح".
وعلى محور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي أحبطت وحدات أخرى من الجيش، تسلل مجموعات إرهابية من عدة محاور نحو نقاط عسكرية له، وتعاملت معها براجمات الصواريخ ما أسفر عن مقتل العديد من أفرادها وتدمير آليات بمن فيها.
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عزم، على مواصلة العمل مع روسيا نحو تأسيس مركز تنسيق مشترك في إدلب السورية.
وقتل عسكري سوري وأصيب 4 آخرون، فجر الثلاثاء أمس الأول، خلال عملية إحباط هجوم على إحدى النقاط العسكرية في ريف محردة في حماة.
وذكر بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع السورية أن "وحدة من قواتنا المسلحة تحبط محاولة اعتداء مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية بريف محردة بحماة فجر يوم الثلاثاء، وتقضي على عدد من الإرهابيين بينهم انتحاريان فجرا نفسيهما بالقرب من النقطة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح".
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