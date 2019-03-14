الجيش السوري يقصف "النصرة" في ريف إدلب

وبحسب "سانا"، فإن وحدات الجيش قصفت بصليات صاروخية مقرات وآليات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي بعد خرقها لاتفاق خفض التصعيد.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأربعاء، أن المقاتلات الروسية قصفت وبالتنسيق مع الجانب التركي مستودعا لتنظيم "جبهة النصرة" في إدلب.

وأشارت صحيفة "الوطن السورية إلى أن الجيش السوري أحبط تسلل مجموعات إرهابية من محاور كفرنبودة والصخر وأراضي مورك الزراعية نحو نقاط عسكرية مثبتة بأطراف قطاع ريف حماة الشمالي من المنطقة "المنزوعة السلاح".

وعلى محور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي أحبطت وحدات أخرى من الجيش، تسلل مجموعات إرهابية من عدة محاور نحو نقاط عسكرية له، وتعاملت معها براجمات الصواريخ ما أسفر عن مقتل العديد من أفرادها وتدمير آليات بمن فيها.

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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عزم، على مواصلة العمل مع روسيا نحو تأسيس مركز تنسيق مشترك في إدلب السورية.