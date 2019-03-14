الصفدي: اللاجئون السوريون يشعرون أن الظروف غير ملائمة للعودة

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بروكسل — سبوتنيك. وقال الصفدي، في تصريحات خلال مشاركته بمؤتمر مانحي سوريا في بروكسل، اليوم الخميس 14 مارس / آذار: "عودة اللاجئين لا تزال بطئية، فمنذ افتتحنا الحدود منذ بضعة أشهر في الأردن، عاد 15 ألف سوري".

وأضاف: "لماذا لا يعودون، والإجابة ببساطة، لأنهم لا يشعرون أن الظروف ملائمة للعودة".

وتابع: "نحن نربط عودة اللاجئين بالحل السياسي المستدام".

ويشارك الصفدي في مؤتمر مانحي سوريا في بروكسل، الذي يقام على مدى يومي 13 و14 مارس / آذار.