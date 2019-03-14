- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Ilya Pitalev
وأضاف: "لماذا لا يعودون، والإجابة ببساطة، لأنهم لا يشعرون أن الظروف ملائمة للعودة".
وتابع: "نحن نربط عودة اللاجئين بالحل السياسي المستدام".
ويشارك الصفدي في مؤتمر مانحي سوريا في بروكسل، الذي يقام على مدى يومي 13 و14 مارس / آذار.
كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي: اللاجئون السوريون يشعرون أن الظروف غير ملائمة للعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.