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الصفدي: اللاجئون السوريون يشعرون أن الظروف غير ملائمة للعودة

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© Sputnik . Ilya Pitalev

بروكسل — سبوتنيك. وقال الصفدي، في تصريحات خلال مشاركته بمؤتمر مانحي سوريا في بروكسل، اليوم الخميس 14 مارس / آذار: "عودة اللاجئين لا تزال بطئية، فمنذ افتتحنا الحدود منذ بضعة أشهر في الأردن، عاد 15 ألف سوري".

وأضاف: "لماذا لا يعودون، والإجابة ببساطة، لأنهم لا يشعرون أن الظروف ملائمة للعودة".

وتابع: "نحن نربط عودة اللاجئين بالحل السياسي المستدام".

ويشارك الصفدي في مؤتمر مانحي سوريا في بروكسل، الذي يقام على مدى يومي 13 و14 مارس / آذار.

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