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وذكرت وكالة "سانا" أن الجهات المختصة عثرت على أسلحة وذخائر بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف درعا الشمالي أثناء عمليات التمشيط.
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وتستمر الأجهزة المختصة في محافظة درعا منذ إعلانها خالية من الإرهاب في شهر أغسطس/آب الماضي تمشيط القرى والبلدات المحررة لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم حيث عثرت خلال الفترة الماضية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأمريكية الصنع.
وعلى محور آخر قبل أيام عثرت الأجهزة الأمنية على كميات من الأسلحة والذخائر في أطراف بلدة يلدا بريف دمشق بينها صواريخ أمريكية ومن صنع إسرائيلي.
وأعلن قائد ميداني أنه "خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب في ريف دمشق وبالتعاون مع الجهات المختصة تم العثور في أطراف بلدة يلدا على صواريخ أمريكية ومن صنع إسرائيلي وكميات كبيرة من الذخيرة والقذائف والأسلحة المتنوعة المتوسطة والخفيفة كانت مخبأة ضمن أحد المنازل الذي حولته التنظيمات الإرهابية إلى مستودع قبيل اندحارها"، كما نقلت وكالة "سانا".
وأشار قائد ميداني آخر إلى أنه من بين الأسلحة المضبوطة "صاروخ مضاد طيران وصاروخ "أر بي أر" يوغسلافي الصنع ومجموعة متنوعة من الذخائر من بينها قاذف لهب وصواريخ "لاو" إسرائيلية الصنع وعدد من رمانات الـ /آر بي جي/ ومدافع الهاون بعيارات مختلفة إضافة إلى قنابل يدوية دفاعية وهجومية مختلفة المنشأ منها ذات منشأ إسرائيلي وأمريكي كما تم العثور على عدد من صواريخ "التاو" أمريكية الصنع".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور من درعا... السلطات السورية تعثر على أسلحة رشاشة وقذائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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