السعودية: المسؤولية في قضية خاشقجي حددت ونرفض بشكل قاطع تدويل القضية

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القاهرة — سبوتنيك. ولفت العبيان إلى أن المسؤولية في الجريمة التي أودت بالصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي قد حددت.
© AFP 2018 / OZAN KOSE
وأوضح العبيان أن السعودية "ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي".
وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/ تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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