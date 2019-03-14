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وفد سعودي يصل العراق لبحث التعاون الاقتصادي المشترك

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العراق / عامر الحساني / الخليج 365

وصل وفد اقتصادي واستثماري كبير من ، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة يلتقي خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.

يأتي ذلك، بعد أيام قليلة من زيارة أولى أجراها الرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق، وقع خلالها رزمة اتفاقيات اقتصادية وتجارية مشتركة.

وذكر بيان لوزارة التجارة العراقية، الخميس، أن وزير التجارة، محمد هاشم العاني استقبل الوفد الاقتصادي والاستثماري الذي وصل مطار بغداد الدولي مساء الأربعاء.

وقال العاني إن "زيارة الوفد الاقتصادي السعودي إلى بغداد، تأتي تأكيداً لنهج الحكومة الانفتاح على دول الجوار، واستمرار الشراكات الاقتصادية والتجارية".

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وأضاف، أن "هذه الزيارة ستعزز استمرار اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي تأسس قبل سنتين".

ووقعت السعودية والعراق اتفاقا لإنشاء مجلس "التنسيق السعودي العراقي" عام 2017، في إطار التقارب بين بغداد والرياض.

كانت العلاقات قد انقطعت تماماً بين العراق والسعودية، في أعقاب غزو نظام صدام للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

والسعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بنحو 10.2 ملايين برميل يوميا، تليها العراق بـ 4.5 ملايين برميل يوميا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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