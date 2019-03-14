اشتباكات بين الجيش السوري الحر وإرهابيي "ي ب ك" في أعزاز

أعزاز/ عمر كوبران/ الخليج 365

اندلعت اشتباكات في محيط مدينة أعزاز السورية إثر إطلاق إرهابيي تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" النار على قوات الجيش السوري الحر.

وقال مراسل الخليج 365 إن إرهابيي "ي ب ك / بي كا كا" أطلقوا في ساعات متأخرة من الليل النار على عناصر الجيش السوري الحرب في خطوط الجبهة بمنطقتي كلجبرين ومارع في أعزاز، ما أدى إلى اندلاع

اشتباكات في المنطقة.

من جهة أخرى، حاول إرهابيو "ي ب ك / بي كا كا" في مدينة تل رفعت، التسلسل إلى جنوبي مدينة عفرين التي جرى تحريرها في إطار عملية "غصن الزيتون".

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وتمكنت قوات الجيش السوري الحر من إحباط محاولة التسلسل إلى منطقتي باصلحايا ودير مشمش في عفرين.

ومنذ 3 أعوام، يحتل "ي ب ك / بي كا كا" مدينة تل رفعت الواقعة جنوبي أعزاز وجنوب شرقي عفرين.

وأجبر التنظيم الإرهابي نحو 250 ألف مدني من أهالي المدينة على الهجرة، ويواصل بشكل متكرر محاولاته للتسلسل إلى عفرين.

وفي مارس / آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.

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