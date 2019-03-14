الداخلية المغربية تفكك خلية على صلة بـ"داعش"

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

قالت الداخلية المغربية، الخميس، إنها فككت خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، تتكون من 6 عناصر، يشتبه في موالاتها لـ"داعش".

وقال بيان للداخلية إنه "في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية المرتبطة بـ"داعش"، تمكن المكتب المركزي للأبحاث.. من تفكيك خلية إرهابية، الخميس... تتكون من 6 عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع "داعش" بليبيا".

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ولفت البيان إلى أن “ المتابعة الأمنية الدقيقة مكنت من كشف انخراط المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لـ"داعش"، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة”.

وأشار البيان إلى أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

ولم يتنس للأناضول الحصول على تعقيب من جهة محايدة حول ما ورد في بيان الداخلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.