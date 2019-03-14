حساب_المواطن: بدء استقبال الاعتراضات على الدفعة 16

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج #حساب_المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 16؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa/ Advertisements وكان البرنامج قد أودع 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين شروط الأهلية والاستحقاق 84%؛ ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد، وتابع: فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال؛ بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.

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