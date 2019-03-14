الخدمة_المدنية: تعرف على الموعد الرسمي لتطبيق اللائحة الجديدة للموارد البشرية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة هو يوم الخميس ١١ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ مايو من العام ٢٠١٩م

Advertisements

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول، وذلك بهدف تشخيص الواقع وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام بما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويبسط الإجراءات ويمكن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية ويمكّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي “اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية” وأطر العمل التنظيمية المشتملة على الأحكام التفصيلية للائحة.