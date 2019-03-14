المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لداعش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس تفكيك خلية إرهابية تتألف من ستة أفراد موالية لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) . وقالت الداخلية ، في بلاغ اليوم ، إنه بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب جرى تفكيك خلية إرهابية بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش، تتكون من ستة عناصر متطرفة.

وحسب وزارة الداخلية ، من بين الخلية معتقل سابق كان على صلة بعناصر تنشط بفرع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا .

وأشارت إلى أن المتابعة الأمنية الدقيقة كشفت انخراط المشتبه بهم ، الذين أعلنوا ولاءهم لـداعش ، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة المغربية.

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