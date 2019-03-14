انت الان تتابع "زين" الشريك الاستراتيجي لمنتدى "تايبكال" 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فريق زين مع مسؤولي تايبكال

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية لمنتدى "تايبكال" المنتدى المتخصّص في مجال فن صياغة الحروف والتصميم المرئي والذي أقيم مؤخراً في مركز اليرموك الثقافي التابع لدار الآثار الإسلامية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية لمنتدى "تايبكال" تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع الشباب والتعليم، وبالأخص فيما يتعلق بتنمية الجوانب الإبداعية لدى الشباب الكويتي الذي يشكّل الفئة الأكثر حيوية في المجتمع.

وأوضحت زين أن فعاليات منتدى "تايبكال" اشتملت على سلسلة من الجلسات النقاشية والورش التدريبية حول فكرة "التقاطع" في مجال التصميم والتعدد اللغوي والتي شارك فيها مجموعة من الفنانين والأكاديميين المحليين والعالميين المختصين في مجال فن صياغة الحروف والتصميم المرئي، والإبداعات الجديدة في هذا المجال، والإمكانيات المتاحة للتطوير والابتكار.

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وبينت الشركة أنها قامت باستضافة ورشة تدريبية للمُشاركين في منتدى "تايبكال" من الطلبة والطالبات في مركز زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ، حيث حاضر في الورشة المصمّم العالمي طارق عتريسي، الذي شارك الطلبة خبرته في مجال التصميم والطباعة وفن خط الرقعة، وغيرها من الخبرات التي ألهمت الطلبة والطالبات في رحلتهم نحو الإبداع في مجال التصميم.

وأكدت زين أنها حرصت من خلال شراكتها مع منتدى "تايبكال" على تفعيل برنامجها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة على أكمل وجه لقناعتها الشديدة بأهمية هذا الدور في تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع، وذلك بتشجعيها الدائم و المستمر للمؤسسات والجهات المهتمة بمجالات التنمية المستدامة التي تصب في صالح الشباب الكويتي.



وأوضحت زين أنها تُكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير التنمية البشرية في الدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية.