الان تتابع هاتف محمول ينقذ صاحبه من الموت بسهم قاتل في أستراليا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قالت الشرطة الأسترالية، اليوم، إن رجلا نجا بأعجوبة في مواجهة مسلح بقوس وأسهم أمام منزله، إذ اخترق سهم أطلقه المسلح هاتفه المحمول الذي كان يمسكه لتصوير الواقعة.
وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 43 عاما قد عاد إلى منزله، أمس الأربعاء، ليجد رجلا مسلحا يعرفه في انتظاره خارج المنزل في بلدة نيمبن الصغيرة على الساحل الشرقي للبلاد على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي برزبين.
وجاء في بيان للشرطة أن “الرجل رفع هاتفه المحمول لالتقاط صورة للمسلح، الذي رفع عندها قوسهن وكان مستعدا لإطلاق السهم.
“يعتقد أن المسلح أطلق السهم فاخترق هاتف الرجل المحمول وارتطم بذقنه مما سبب هذا جرحا صغيرا لم يستدع عناية طبية”.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا عمره 39 عاما في الموقع ووجهت إليه اتهامات.
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