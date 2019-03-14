دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة آبل الموسيقية أصبحت تعمل مع أجهزة أمازون Fire TV

بعد إتاحة خدمة آبل الموسيقية على أجهزة أمازون ايكو مع نهاية العام الماضي، وطرحها على مساعدات قوقل المنزلية بداية هذا العام، ها هي الخدمة الموسيقية أصبحت متاحة على أجهزة أمازون Fire TV الترفيهية لتصل إلى فئة أكبر من المستخدمين.

ويمكن للمستخدمين الآن تشغيل مقاطعهم الموسيقية في الخدمة باستخدام المساعد الصوتي أليكسا لتصبح ظاهرة على شاشات التلفزيون المرتبطة بالجهاز.

ومنذ أن أصبحت آبل تركز على سوق الخدمات وهي تتوسع في إتاحة خدمتها الموسيقية على الأجهزة المنتشرة بالسوق، وإذا ما تحدثنا عن أمازون فهي تسيطر مع قوقل على سوق أجهزة المتحدثات المنزلية والمساعدات الصوتية لذلك يعتبر إطلاق الخدمة على أجهزتها ضربة كبيرة.

التدوينة خدمة آبل الموسيقية أصبحت تعمل مع أجهزة أمازون Fire TV ظهرت أولاً على عالم التقنية.