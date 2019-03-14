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وأضاف البيان أن السلطات السورية تحتاج إلى مساعدة مالية دولية وهي مستعدة لضمان الشفافية عند توزيعها وفقا لهدف تخصيصها.
ويواصل المؤتمر الدولي الثالث للدول المانحة الذي بدأ أعماله يوم الثلاثاء الماضي ويستمر ثلاثة أيام في بروكسل من أجل جمع الأموال بهدف تقديم مساعدة لسوريا في غياب تمثيل للسلطات السورية.
وذكر المنسق الإنساني الإقليمي للأمم المتحدة، بانوس مومتزيس، المشارك في مؤتمر الدول المانحة أن مخيم الركبان ليس المكان المناسب للبقاء، ومن الضروري خلق كافة الظروف المطلوبة لتفكيكه.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا وسوريا تعولان على "عدم تسييس" المساعدات المخصصة لسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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