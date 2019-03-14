"جماعات الهيكل" تقتحم باحات المسجد الأقصى

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مسؤول الإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، قوله: "إن أكثر من 150 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال ساعة واحدة، عبر مجموعات كبيرة من سوائب المستوطنين".
© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo
ويشار إلى أن "جماعات الهيكل" المنضوية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات المعبد"، كانت قد جددت دعواتها في الأيام الأخيرة لأنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة فيما أسمته اجتياح الأقصى صباح اليوم، تحت شعار "معا من أجل منع المسلمين السيطرة على باب الرحمة"، وفقا لـ"وفا".
وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت مواجهات بسبب إغلاق باب الرحمة، أحد أبواب الحرم القدسي، بعد أن أصدرت محكمة إسرائيلية أمرا بإغلاقه، وأعطت هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس حق استئناف القرار.
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