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وجاء في بيان الوزارة: "الرحلات ستكون كل يوم ثلاثاء بهدف تغطية الطلب الكبير على السفر من الإمارات إلى سوريا وخاصة في ظل وجود جالية سورية كبيرة موزعة في الإمارات، ومع بدء فصل الربيع واقتراب العطلة الصيفية".
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وأشارت الوزارة إلى أن "مطار الباسل في اللاذقية، يخدم شرائح كبيرة من الراغبين بالقدوم إلى سوريا نظرا لقربه من محافظات حلب وحماة وطرطوس وحمص".
وأكملت الوزارة: "إعادة تشغيل خط أبو ظبي، سيؤمن إيرادات إضافية لمؤسسة الطيران العربية السورية، وسيخفف على القادمين عناء الخيار الثاني وهو مطار بيروت ما يوفر الوقت والجهد عليهم".
وأتمت وزارة النقل: "الشركة السورية للطيران، تعمل على تشغيل ثلاث محطات أخرى من اللاذقية إلى القاهرة والدوحة والكويت وبالعكس، كما تدرس في الوقت ذاته تشغيل رحلة أسبوعية إلى موسكو مع بداية فصل الصيف".
كانت هذه تفاصيل خبر النقل السورية: عودة الرحلات بين أبو ظبي واللاذقية... وقريبا 3 محطات عربية أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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