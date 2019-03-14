اتفاق ينهي اعتصاما بالقرب من الديوان الملكي

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ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية نص الاتفاق الذي أبرمه المعتصمون، على توفير فرص عمل للعاطلين المحتجين، البالغ عددهم 750 شابا.
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وسيتم إيقاف الراتب الشهري لأي شخص منهم، في حال حصوله على وظيفة أو رفضه فرصة العمل التي ستعرض عليه.
يذكر أن الملك عبد الله الثاني عاد إلى الأردن، صباح اليوم الخميس، بعد أن اختتم زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى خلالها مسؤولين في الإدارة الأمريكية وقيادات وأعضاء في الكونغرس.
وشهدت الزيارة اجتماع الملك عبد الله، مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع باتريك شاناهان، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
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