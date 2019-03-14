تفكيك خلية لتنظيم "داعش" مكونة من ستة أفراد في أربع مدن مغربية

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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء المغربية، "تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية المرتبطة بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الخميس، بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش".
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
وأكدت الوزارة أن المشتبه بهم "أعلنوا ولاءهم لتنظيم "داعش" في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة".
وأعلن المغرب الشهر الماضي تفكيك الخلية الثالثة لداعش منذ بداية العام، وتكونت من 5 متشددين وسط البلاد.
وتم إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية (الدراع القضائي للمخابرات) لتعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف يقظة الأجهزة الأمنية التي كان لها فضل كبير في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة على السواء.
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