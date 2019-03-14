تهديدات أمريكية للأردن بسبب رغبة الأخير المشاركة بإعمار سوريا

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وأشار السفير الروسي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت تهديدات مباشرة للأردن بخصوص نواياه وسعيه المشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا.

وقال السفير دسياتنيكوف: "ما نعرفه أن الأردن دولة لديها الفرص وترغب بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكن هناك عقبات تصطدم بها عمان وأبرزها من الولايات المتحدة الأمريكية التي توجه تهديدات للشركات الأردنية ورجال الأعمال بالعقوبات في حال عودتهم إلى سوريا".

وأكد السفير الروسي أن الأردن سيتغلب في آخر المطاف على كل العقبات والتهديدات الأمريكية وسيكون شريكا في إعادة إعمار سوريا، كما سيكون له مساهمة كبيرة في عملية الإعمار بالرغم من كل الصعوبات والضغوطات.