وقالت المذيعة الأردنية علا الفارس إن المجتمع السعودي في عهد الملك سلمان: "لمس قرارات سريعة ورادعة تجرم الطائفية والعنصرية، وهو النظام الأساسي للحكم في المملكة".
وتابعت المذيعة على حسابها الشخصي بموقع تويتر، أنها تتمنى من السلطات تطبيق ذلك بملاحقة بعض المغردين وأصحاب هذه الممارسات.
وأضافت علا الفارس: "أصحاب هذه الممارسات إذ إنهم لا يتوقفون عن بث هذه السموم تجاه أبناء وطنهم أولا ثم المقيمين والأصدقاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة تتحدث عن "الملك سلمان" ومن "يبثون السموم" في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.