العراق والسعودية يتفقان على موعد فتح منفذ "عرعر" الحدودي

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وقالت الهيئة العراقية، في بيان لها، اليوم الخميس: "التقى السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي، السيد ماجد القصبي، والوفد المرافق له"، مضيفة أنه تمت مناقشة عدد من المحاور، أهمها ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات اللازمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل"،وذلك وفقا لموقع قناة "السومرية" العراقي.
© AP Photo / KHALID MOHAMMED
وأكد العقابي رغبة العراق بأن يكون منفذ عرعر ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي، وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والأنبار، فيما أبدى القصبي "استعداد المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم الفني والمادي وتحمل كافة التكاليف المادية اللأزمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة، شرط أن يتم أنشاء هذه الساحة وفقاً للمعاير الدولية".
وأعيد افتتاح منفذ عرعر أمام الحجاج العراقيين وبعض حجاج الدول القريبة من العراق، عقب إغلاقه بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1991 كما شهد منفذ "جديدة عرعر" قبل عدة سنوات ورود عدد من البعثات الدبلوماسية.
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