شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية تعلن عن الموعد الرسمي لتطبيق اللائحة الجديدة للموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة هو يوم الخميس ١١ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ مايو من العام ٢٠١٩م

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول، وذلك بهدف تشخيص الواقع وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام بما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويبسط الإجراءات ويمكن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية ويمكّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.

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ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي “اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية” وأطر العمل التنظيمية المشتملة على الأحكام التفصيلية للائحة:

للاطلاع على اللائحة وأطرها التنظيمية عبر هذين الرابطين:

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

الأطر التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية