شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حريق بإحدى محطات «قطار الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وقع حريق بمحطة مترو الرياض الواقعة على الدائري الشرقي مخرج 15، صباح اليوم الخميس. ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو أسبابه، فيما تعمل فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه. Advertisements “الخليج 365” سوف توافيكم بالتفاصيل في وقت لاحق..

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