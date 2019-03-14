شكرا لقرائتكم خبر عن تشهير وتغريم مطعم شهير 1.4 مليون ريال.. هذه جريمته بحق المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فرضت الهيئة العامة للمنافسة غرامة مالية على شركة “مطاعم الناضج” والتي تعمل في قطاع المطاعم بقيمة 1.4 مليون ريال، مع نشر العقوبة في صحيفتين على نفقة الشركة.

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وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الشركة المخالفة قامت بالاتفاق مع عدد من المنافسين على رفع وتثبيت الأسعار.

وبيّنت الهيئة أن قرار المخالفة مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1440هـ.