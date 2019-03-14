انت الان تتابع رئيس أركان الجزائر: الاستقرار أمانة.. وسنحافظ عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أشاد نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، بالعلاقة الوطيدة بين الجيش الوطني وشعبه. وقال الفريق قايد صالح، في تصريحات اليوم الأربعاء، خلال زيارته المدرسة العليا الحربية: "الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات.. ولا أمِل إطلاقا من الافتخار بعظمة الثقة التي تربط الشعب بجيشه". وأوضح رئيس الأركان الجزائري، أن استقرار الجزائر أولوية للجيش والشعب?، مشددا على أن "الحفاظ على هذه الأمانة الغالية الشغل الشاغل للجيش".

وتابع رئيس الأركان: "نتعهد بالحفاظ على هذه الأمانة مهما كانت لظروف والأحوال".وخرج مئات الأساتذة والطلاب، اليوم، في مسيرات سلمية جابوا خلالها شوارع وسط العاصمة، تنديدا بتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات. وتواصلت الاحتجاجات في شوارع الجزائر تحت شعار "لا لتمديد العهدة الرابعة"، و"ترحلوا يعني ترحلوا".