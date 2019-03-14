انت الان تتابع ترحلوا يعني ترحلوا.. مظاهرات ضد «التمديد» في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خرج مئات الأساتذة والطلاب، اليوم الأربعاء، في مسيرات سلمية جابوا خلالها شوارع وسط العاصمة، تنديدا بتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات. وتواصلت الاحتجاجات في شوارع الجزائر تحت شعار "لا لتمديد العهدة الرابعة"، و"ترحلوا يعني ترحلوا". وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن نحو 1000 ملعم وطالب جزائري تظاهروا اليوم في وسط العاصمة "الجزائر"، احتجاجا على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 18 أبريل المقبل، وكذلك عدم ترشحه مجددا.

وقالت قناة "النهار"، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن مئات الأساتذة خرجوا في مسيرات سلمية عبر الوطن، جابوا من خلالها الشوارع تنديدا بتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات، كما فضّل بعض الأساتذة الاعتصام أمام مقر مديريات التربية ومقرات المؤسسات التربوية لنقل مطالبهم، وفقا للقناة. وتجهز أحزاب