ترحلوا يعني ترحلوا.. مظاهرات ضد «التمديد» في الجزائر

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خرج مئات الأساتذة والطلاب، اليوم الأربعاء، في مسيرات سلمية جابوا خلالها شوارع وسط العاصمة، تنديدا بتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات. وتواصلت الاحتجاجات في شوارع الجزائر تحت شعار "لا لتمديد العهدة الرابعة"، و"ترحلوا يعني ترحلوا". وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن نحو 1000 ملعم وطالب جزائري تظاهروا اليوم في وسط العاصمة "الجزائر"، احتجاجا على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 18 أبريل المقبل، وكذلك عدم ترشحه مجددا.
وقالت قناة "النهار"، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن مئات الأساتذة خرجوا في مسيرات سلمية عبر الوطن، جابوا من خلالها الشوارع تنديدا بتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات، كما فضّل بعض الأساتذة الاعتصام أمام مقر مديريات التربية ومقرات المؤسسات التربوية لنقل مطالبهم، وفقا للقناة. وتجهز أحزاب
وقالت قناة "النهار"، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن مئات الأساتذة خرجوا في مسيرات سلمية عبر الوطن، جابوا من خلالها الشوارع تنديدا بتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات، كما فضّل بعض الأساتذة الاعتصام أمام مقر مديريات التربية ومقرات المؤسسات التربوية لنقل مطالبهم، وفقا للقناة.
وتجهز أحزاب سياسية معارضة بالتعاون مع النقابات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الجزائر لأكبر مسيرة سلمية ضد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة، بعد صلاة الجمعة المقبلة.
وأوضحت «النهار»، أن قادة أحزاب المعارضة تجتمع، اليوم، بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية، ببابا حسن، العاصمة.
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