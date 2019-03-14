29 مليون دولار من شركة مستلزمات تجميل لسيدة أصيبت بالسرطان

أمرت هيئة محلفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدفع 29 مليون دولار لامرأة قالت إن مادة الاسبستوس المستخدمة في بودرة تلك من إنتاج شركة جونسون آند جونسون تسببت في إصابتها بالسرطان.
ويمثل الحكم الصادر من المحكمة العليا بالولاية أحدث ضربة تتلقاها شركة جونسون آند جونسون لمستلزمات التجميل والعناية بالصحة التي تواجه أكثر من 1300 دعوى قضائية مرتبطة ببودرة التلك.
وقالت الشركة إنها ستطعن على الحكم، لما وصفته بـ"أخطاء إجرائية" شابت عملية المحاكمة، وأضافت أن فريق الدفاع عن المرأة لم يتمكن من إثبات أن بودرة التلك تحتوي على مادة الاسبستوس، ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى حول الأخطاء المزعومة خلال المحاكمة.
ورفعت تيري ليفيت الدعوى القضائية ضد الشركة قائلة إنها استخدمت بودرة جونسون آند جونسون خلال فترتي الستينيات والسبعينيات واكتشفت إصابتها بسرطان في عام 2017.
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